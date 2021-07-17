أول تعليق من هالة صدقي بعد حكم إثبات نسب طفليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة الكبيرة هالة صدقي عن سعادتها بعد إعلان حكم محكمة أسرة قصر النيل، برفض دعوى زوجها التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وقالت إنّه أب دَمّر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليها، مُؤَكِّدة أنّه مهما كانت فرحتها بالحكم إلا أنّ هناك جُرحاً لن يلتئم.

وعَلّقت هالة صدقي عبر حسابها على «إنستغرام»: «أشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة، وأعتذر لعدم الرد تماماً من كل وسائل الإعلام، لأنّ في الحقيقة في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليّ، ولم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس، لأنّه في النهاية للأسف أبو ولادي».

استغل أولاده كوسيلة للضغط عليّ

وتابعت هالة: «للأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليّ ولم يراعِ مشاعرهما وضغط عليّ حتى نَصِلَ لهذه المرحلة، ولأنّه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنّه من حق أولادي عليه أن أنشر الحكم وأرد حقهما واعتبارهما، الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم إنّ أمهم معروفة».

جرح لن يلتئم سببه والد الطفلين

وأضافت الفنانة هالة صدقي في منشورها المطول: «بشكركم… ومهما كان فرحة الحكم، إلا أن هناك جرحاً لن يلتئم، وللأسف ولادي الضحية»، مضيفة: «بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامي المحترم والمحترم جداً، وكل الصحافيين والإعلاميين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون استثناء معي».

هالة تعد بإقفال صفحة زوجها وعدم الحديث في الموضوع ثانية

واختتمت هالة صدقي منشور تعليقها على صدور حكم إثبات نسب طفليها: «أعتذر عن إقحامكم في مشاكلي، وأوعدكم إنّه آخر بوست يخص حياتي الشخصية، الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط، ولكن وجب تبرأة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني… صباحكم كله خير».