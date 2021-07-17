ليا مخّول ورسالة توعية إجتماعيّة في Angelina

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت الأغنية المُنفردة الجديدة لمُغنّية البوب ليا مخّول والتي تحمل عنوان”Angelina” بالتعاون مع شركة Universal Music MENA، وبمُشاركة الفنّان الشابّ Timba Jd.

“Angelina”تحمل مزيجاً من اللغة العربيّة والإنكليزيّة وهي من نوع موسيقى الـAfro/Pop.والأغنية إجتماعيّة مُؤثّرة تنقل واقع حياة والمُعاناة التي تعيشها إمرأة من جرّاء ظلم المُجتمع ونظرته الغير مُنصفة أحياناً.

وعن هذا العمل قالت ليا مخّول :” أجمل ما في Angelina أنّها تُجسّد قصّة من الواقع وتحمل رسالة توعية إجتماعيّة مُهمّة للغاية، كما تنقل التحدّيات التي تعيشها إمرأة حرّة مُستقلّة تنتظر مولوداً والظلم والحكم غير العادل الذي تتعرّض له من المُجتمع”.

وأضافت ليا:”لا شكّ أنّ هذه الأغنية لا تعكس تجربة شخصيّة عشتها، ولكن هي حالة إنسانيّة موجودة في مُجتمعنا. أردت أن أوجّه من خلالها رسالة مفادها ألاّ نتسرّع في إطلاق الأحكام المُسبقة على الناس من مُجرّد النظر إليهم أو إستناداً إلى إنطباع مُتسرّع غير ناضج”.

وختمت ليا بالقول:”أغنية “Angelina” وُلدت لتكون عبرة ورسالة تحفيزيّة لكلّ إمرأة تتخبّط في الحياة وتمرّ بظروف صعبة أن تتحلّى دائماً بالأمل وبالروح الشجاعة والمُناضلة وأن تؤمن بغد أفضل”.

تجدر الإشارة أنّ أغنية “Angelina” صُوّرت على طريقة الـAnimated Video من خلال فكرة رئيسيّة للكليب وضعتها ليا مخّول ونفّذتها Yal Solan التي حوّلت القصّة إلى حقيقة من خلال الرسومات.

أغنية “Angelina” مُتوفرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الفيديو فمُتوّفر على قناة ليا مخّول على تطبيق VEVO.