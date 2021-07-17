حمو بيكا يعتدي بالضرب على شباب في حادث تصادم سيارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع شجار بين مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وبعض الشباب بسبب حادث تصادم في “مارينا 5” بالساحل الشمالي، وانتهى بالاعتداء بالضرب على أحد الشباب هناك.

وتداول البعض تفاصيل شهود العيان على منصات التواصل الاجتماعي وقالوا إن سبب المشاجرة بين حمو بيكا ومجموعة من الشباب هو حادث تصادم السيارتين ليحدث شجار عنيف وتلفظ ببعض الألفاظ النابية.

ولم يتم الصلح بينه وبين الطرف الآخر، إلاّ بعدما دفع الأخير له 70 ألف جنيه.

ويشار إلى أنّ بيكا تعرض لحادث العام الماضي في الساحل الشمالي أيضاً عندما اصطدمت سيارة مدير أعماله بعدد من السيارات الأخرى.

ويذكر أنّ هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، طالب حمو بيكا بتعلم الغناء واجتياز الاختبارات، وذلك بعد نشر بيان يمنع التعامل مع خمسة من مؤدي المهرجانات من بينهم حمو بيكا.