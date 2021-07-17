شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سبتمبر آخر موعد للمشاركة في أيام قرطاج المسرحية (الدورة 22) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مهرجان أيام قرطاج المسرحية يوم 7 سبتمبر موعدا نهائيا وأخيرا لتلقي المشاركة في دورته الـ 22 والتي من المفترض انطلاقها يوم 4 ديسمبر وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان دولي يخصص مسابقة رسمية للعروض الوطنية والعربية والإفريقية وينفتح على التجارب المسرحية من دول الجنوب والعالم، وخلال الدورة الأخيرة للمهرجان كرم خلالها المخرج المصري المسرحي الكبير سمير العصفوري، كما حصدت مصر الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي بمسرحية " الطوق والأسورة " للمخرج ناصر عبد المنعم وحصدت تونس جائزة أفضل ممثلة.

وتتولى إدارة المهرجان في هذه الدورة ولأول مرة الفنانة التونسية نصاف بن حفصية وهي خريجة المعهد العالي للفنون الدرامية بتونس وحاصلة على الأستاذية في المسرح عام 1995 ماجستيرعلوم ثقافية اختصاص مسرح وفنون العرض 2006، ومن أبرز أعمالها اضحك للدنيا إخراج عبد الرزاق الحمامي، وشرع الحب إخراج حمادي عرافة وإخوة وزمان إخراج حمادي عرافة وعطر الغضب إخراج حبيب المسلماني وحسابات وعقابات إخراج حبيب المسلماني وعودة المنيار إخراج حبيب المسلماني والليالي البيض إخراج الحبيب المسلماني وصيد الريم إخراج علي منصور وعبد القادر الجربي.