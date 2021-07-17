انسحاب أمير يمان من “مرارة الحب”.. فمن يكون بديلاً له؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحظى المسلسل التركي “مرارة الحب” الذي يعرض مدبلجاً على شاشة “أم تي في” بشعبية واسعة لدى الجمهور اللبناني، ويتابع بشغف نهاية الموسم الثاني منه.

المسلسل واسمه الاصلي “كان يا ما كان في تشوكوروفا”، لا يزال يعرض في تركيا بموسمه الثالث الذي حمل كثيراً من المفاجآت التي تجسدت بانسحاب بطل العمل أمير يمان منه والذي يؤدي دوره الممثل مراد اونالمش، وبحسب ما ذكر فإنّ انفصال أمير سيكون في مشهد وداعي سيتم الحديث عنه طويلاً.

المسلسل الذي سيستمر لموسم رابع، سينضم إليه الممثل إبراهيم تشيليكول ليشكل ثنائية مع بطلة العمل هلال ألتنبيليك التي تقوم بدور زليخة في المسلسل.انضمام شيلكول للعمل قوبل بترحاب من معجبي النجم التركي الذين اعتبروا أنه سيشكل ثنائية ناجحة مع هلال وسيجسد تشيليكول دور الشخص الذي قام بالهجوم على قصر يمان و سيقع في حب زليخة.

وكان مراد اونالمش ودّع متابعيه عبر حسابه في “إنستغرام”، وكتب قائلاً: “أصدقائي الأعزاء، شكراً جزيلاً لدعمكم ولكلماتكم اللطيفة، شكراً لكم جميعاً، أراكم في مشاريع أخرى”.

يذكر أنّ المسلسل عُرضت الحلقة الأولى منه في إسبانيا الأسبوع الماضي وحطّم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة، حيث بلغ عدد مشاهدي الحلقة الأولى حوالي مليون ونصف مليون مشاهدة وهي نسبة لم يبلغها أي مسلسل آخر في السنوات الثماني الأخيرة.