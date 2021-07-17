فيديو – شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مشهد غير اعتيادي، ألقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التحية العسكرية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.

وأدت الفنانة شيرين، أغنية “مصر دايما” وذلك خلال المؤتمر الأول للمبادرة، الذى أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وشارك في الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

تفاعل كبير شهدته أغنية شيرين ومشاركتها في المؤتمر، خاصة وأنه يعد الظهور الأول لها بعد أزمتها هي وزوجها حسام حبيب مع والد الأخير بسبب التسجيل المسرب.

إلا أن ظهور شيرين صامدة وقيامها بأداء التحية العسكرية، تسبب في احتفال كبير بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وترحيب بظهورها مرة أخرى.

ومن جانبها نشرت شيرين صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية للرئيس المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وعلقت عليها بتوجيه رسالة إلى الرئيس.

وقالت شيرين في رسالتها: “اتشرفت إني غنيت قدام سيادتك وشاركت في حدث عظيم إن شاء الله لأول مرة هيرفع عن ملايين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها”.

وتابعت شيرين حديثها ورسالتها للرئيس المصري قائلة: “ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا.. وذكرك لربنا في خطابات سيادتك بجد حاجة من أجمل وأغلى ما اسمع.. وأكثر شئ بيطمني على بلدي.. شكرا سيادة الرئيس”.

واعتبر عدد كبير من جمهور شيرين أن وقوفها وغناءها أمام الرئيس المصري، هو رد اعتبار لها بسبب ما قيل في حقها هي وزوجها خلال الأسابيع الماضية، وجعلها تخرج لتبكي علنا وتطلب من الجميع أن يتركوها تعيش في سلام.