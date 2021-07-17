شكرا لقرائتكم خبر عن التناول الفني للنص المسرحي في السينما رسالة ماجيستير نورهان عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت المذيعة والفنانة نورهان عماد علي درجة الماجيستير من معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون عن " التناول الفني للنص المسرحي في المسرح والسينما "مسرحية "وفاة بائع متجول " لأرثر ميلر نموذجا _ دراسة مقارنة _ وناقش الباحثة لجنة مكونة من كل من : الأستاذ الدكتور ناجي فوزي مشرفا مشاركا ومناقشا ومقررا والأستاذ الدكتور أحمد بدوي مشرفا ومناقشا والدكتور محمد زعيمة مناقشا من الداخل والدكتورة ثناء هاشم مناقشا من الخارج .



جانب من المناقشة باكاديمية الفنون

نورهان عماد شاركت من قبل كممثلة في فيلم " فتاة المصنع " مع المخرج محمد خان وفي المسلسل الملحمي " الحب والرحيل " ، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت ، وعملت في بدايتها كمذيعة في قناة الراي الكويتية، ومع افتتاح قناة إم بي سي مصر شاركت بتقديم أحد البرامج لفتره قصيرة.



الدكتور ناجي فوزي والباحثة الفنانة نورهان عماد

يذكر ان فيلم " فتاة المصنع " تدور أحداثه حول هيام، فتاة في الواحدة والعشرين ربيعًا، تعمل كغيرها من بنات جيلها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة، دون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمعٍ يخاف من الحب ويخبيء رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية ، والفيلم سيناريو وسام سليمان وبطولة كل من ياسمين رئيس وهاني عادل وسلوي خطاب وسلوى محمد علي وابتهال الصريطي وعدد من الوجوه الشابة الجديدة .