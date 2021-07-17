أحمد داود يستعرض مهاراته في كرة القدم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد داود، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يستعرض خلاله مهاراته في كرة القدم.

ونشر دواد الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنية "السبقانة كسبانة" لمحمد الفنان وإسلام الأبيض من فيلم "ولاد رزق ٢".

"ولاد رزق 2" 2019 بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داوود، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وباسم سمرة وغيرهم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ومن جانب آخر، يستعد النجم أحمد داود لتصوير فيلمه المقبل "هيصة" والذي يقوم خلال بدور لاعب كرة قدم، من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.