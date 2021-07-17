عرض أفلام عربية غنائية من زمن الفن الجميل في باريس في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 07:34 صباحاً - سيتمّ بمعهد العالم العربي بباريس ليلة هذا السّبت 17 يوليو وليلة يوم الأحد 18 يوليو عرض أربعة أفلام غنائية عربية هي "انتصار الشباب" و"عفريتة هانم" وبياع الخواتم" و"انت حبيبي".

وقدّم المعهد مُسبقا على موقعه على الإنترنت" تعريفاً مُستفيضاً بكلّ هذه الأفلام ومخرجيها وأسماء كلّ المُشاركين فيها، ودعا الجُمهور الفرنسي والعربي في باريس إلى إكتشاف هذه الدّرر من "الزّمن الذّهبي للأفلام العربيّة الغنائيّة" ـ كما جاء في التّعريف بها من المعهد العربي ـ، وهي تتضمّن قصصاً جميلة مع أغاني تقطر طرباً وأنغاماً شجية وألحاناً عذبة.

انتصار الشباب الصورة من موقع سينما كوم

وإنّ عرض هذه الأفلام سيتم بتنظيم من المعهد العربي بباريس بالاشتراك مع مهرجان باريس الصيفي.

انتصارُ الشّباب

الأفلام التي ستعرضُ:" انتصار الشباب" مع فريد الاطرش وأسمهان ومن إخراج أحمد بدرخان المولود بالقاهرة عام1909، وقد درس السينما في فرنسا ضمن بعثة طلعت حرب عام 1931، وأخرج عام 1936 أول فيلم لأم كلثوم وهو فيلم "وداد" وكتب له السيناريو بنفسه، وقد لاقى الشريط وقتها نجاحاً منقطع النظير ومثّل مصر في مهرجان "البندقية"، وكرّر أحمد بدرخان التجربة مع أم كلثوم وأخرج لها أفلاماً غنائية أخرى ناجحة على غرار فيلم "دنانير"، وقد توفي المخرج الشّهير يوم 29 أغسطس عام 1969.

انتصار الشباب مع اسمهان وفريد الاطرش الصورة من موقع سينما كوم



بيّاع الخواتم

كما سيتمّ عرض فيلم "بيّاع الخواتم" مع فيروز، سيناريو عاصي ومنصور الرحباني ومن إخراج يوسف شاهين المولود عام 1926 والمُتوفي عام 2008 ، وشارك الفنانون نصري شمس الدّين وايلي شويري وفيلمون وهبي في هذا الفيلم الغنائي الجميل.

أفيش فيلم بياع الخواتم الصورة من موقع معهد العالم العربي بباريس



عفريتة هانم

وسيتم عرض فيلم"عفريتة هانم" والذي يعود تاريخ إنتاجه إلى عام 1949وهو من بطولة فريد الأطرش وسامية جمال وإسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي ونور الهدى وإخراج هنري بركات المولود عام 1914. وقد أخرج أكثر أفلام الراحلة فاتن حمامة وقد درس الإخراج في فرنسا وأخرج الكثير من الأفلام الناجحة وبعضها مقتبس من مؤلفات طه حسين وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وغيرهم من الروائيين والكتاب.

كما أخرج هنري بركات أفلاماً غنائية لفيروز" سفربرلك "ولعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وسعاد حسني.

افيش فيلم عفريتة هانم من موقع معهد العالم العربي بباريس



أنت حبيبي

"أنت حبيبي" الذي أنتج منذ عام ،1957 وهو من بطولة شادية وفريد الأطرش وهند رستم. وغنى فريد الأطرش في هذا الفيلم مع شادية أغنيتهما الشهيرة"يا سلام على حبي وحبك"، كما غنى"مرة يهنيني"، و"يا حبايبي يا غاليين" و"علشان ما ليش غيرك" و"زينة...زينة"، والفيلم من إخراج يوسف شاهين.



