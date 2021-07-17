فن ومشاهير

عرض أفلام عربية غنائية من زمن الفن الجميل في باريس في هذا الموعد

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 07:34 صباحاً - سيتمّ بمعهد العالم العربي بباريس ليلة هذا السّبت 17 يوليو وليلة يوم الأحد 18 يوليو عرض أربعة أفلام غنائية عربية  هي "انتصار الشباب" و"عفريتة هانم" وبياع الخواتم" و"انت حبيبي".

وقدّم  المعهد مُسبقا على موقعه على الإنترنت" تعريفاً مُستفيضاً بكلّ هذه الأفلام ومخرجيها وأسماء كلّ المُشاركين فيها، ودعا الجُمهور الفرنسي والعربي في باريس إلى إكتشاف هذه الدّرر من "الزّمن الذّهبي للأفلام العربيّة الغنائيّة" ـ كما جاء في التّعريف بها من المعهد العربي ـ، وهي تتضمّن قصصاً جميلة مع أغاني تقطر طرباً وأنغاماً شجية وألحاناً عذبة.

انتصار الشباب الصورة من موقع سينما كوم.jpg
انتصار الشباب الصورة من موقع سينما كوم

وإنّ عرض هذه الأفلام سيتم بتنظيم من المعهد العربي بباريس بالاشتراك مع مهرجان باريس الصيفي.

انتصارُ الشّباب

الأفلام التي ستعرضُ:" انتصار الشباب" مع فريد الاطرش وأسمهان ومن إخراج أحمد بدرخان المولود بالقاهرة عام1909، وقد درس السينما في فرنسا ضمن بعثة طلعت حرب عام 1931، وأخرج عام 1936 أول فيلم لأم كلثوم وهو فيلم "وداد" وكتب له السيناريو بنفسه، وقد  لاقى الشريط وقتها نجاحاً منقطع النظير ومثّل مصر في مهرجان "البندقية"،  وكرّر أحمد بدرخان التجربة مع أم كلثوم وأخرج لها أفلاماً غنائية أخرى ناجحة على غرار فيلم "دنانير"، وقد توفي  المخرج الشّهير يوم 29 أغسطس عام 1969.

انتصار الشباب مع اسمهان وفريد الاطرش الصورة من موقع سينما كوم.jpg
انتصار الشباب مع اسمهان وفريد الاطرش الصورة من موقع سينما كوم

بيّاع الخواتم

كما سيتمّ عرض فيلم "بيّاع الخواتم" مع فيروز، سيناريو عاصي ومنصور الرحباني ومن إخراج يوسف شاهين المولود عام 1926  والمُتوفي عام 2008 ، وشارك الفنانون نصري شمس الدّين  وايلي شويري وفيلمون وهبي في هذا الفيلم الغنائي الجميل.

افيش فيلم بياع الخواتم الصورة من موقع معهد العالم العربي بباريس.jpg
أفيش فيلم بياع الخواتم الصورة من موقع معهد العالم العربي بباريس

عفريتة هانم

وسيتم عرض فيلم"عفريتة هانم" والذي يعود تاريخ إنتاجه إلى عام  1949وهو من بطولة فريد الأطرش وسامية جمال وإسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي ونور الهدى وإخراج هنري بركات المولود عام 1914. وقد أخرج أكثر أفلام الراحلة فاتن حمامة  وقد درس الإخراج في فرنسا وأخرج الكثير من الأفلام الناجحة وبعضها مقتبس من مؤلفات طه حسين وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وغيرهم من الروائيين والكتاب.
كما أخرج هنري بركات أفلاماً غنائية لفيروز" سفربرلك "ولعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وسعاد حسني.

افيش فيلم عفريتة هانم من موقع معهد العالم العربي بباريس.jpg
افيش فيلم عفريتة هانم من موقع معهد العالم العربي بباريس

أنت حبيبي

"أنت حبيبي" الذي أنتج منذ عام ،1957 وهو من بطولة شادية وفريد الأطرش وهند رستم. وغنى فريد الأطرش في هذا الفيلم مع شادية أغنيتهما الشهيرة"يا سلام على حبي وحبك"، كما غنى"مرة يهنيني"، و"يا حبايبي يا غاليين" و"علشان ما ليش غيرك" و"زينة...زينة"، والفيلم من إخراج يوسف شاهين.


 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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