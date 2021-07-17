ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها العاشر بفستان ابيض وقبلات رومانسية على شاطىء البحر!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 06:50 صباحاً - احتفلت الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد بمرور عشرة أعوام على زواجها من رجل الأعمال والصحافي الإيطالي فاليريو امارانو، وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو يجمعهما وابنتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت “أبي راشد” مقطع فيديو مُقتضب عبر حسابها في “انستغرام”، ظهرت فيه وهي ترتدي فستانًا أبيض بدت فيه كالعروس، وتسير على منصة خشبية على الشاطئ، وتحمل ابنتها ذيل الفستان، وعلى الطرف الآخر يستقبلها زوجها بقبلة، يكشف من خلالها عن حُبِّه لها.



وأرفقت ريّا المقطع برسالة وجهتها لزوجها تقول فيها باللغة الإنجليزية إنها قررت أن تظل عروساً، حتى في السنة العاشرة من الزواج، متمنيةً أن يظل زوجها سعيداً وإلى جوارها دائماً.

وتلقت العديد من التهاني والمباركات بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجها، متمنين لهما دوام السعادة والعِشرة الطيبة.

وكانت ريّا أبي راشد قد تزوجت عام 2011، من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، وفي عام 2016 رُزقت بطفلتها الأولى، وأطلقت عليها اسم لولا.