شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الإنيمشن الجديد Turning Red.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Pixar أول فيديو ترويجى لفيلم الإنيمشن الجديد Turning Red، الذى وصلت مدته إلى دقيقة و49 ثانية، واحتوى على مجموعة من اللقطات التشويقية للعمل الذى سيطرح فى 11 مارس من العام المقبل 2022.

ويدور فيلم الأنيمشن الجديد Turning Red حول فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، تتحول إلى باندا حمراء عملاقة عندما تكون متحمسة للغاية.



Turning Red

فيلم الإنيمشن الجديد Turning Red من بطولة أصوات كل من الممثلة الشابة روزالي شيانج، و الممثلة العالمية ساندرا أوه، التي اشتهرت بـ دورها في سلسلة Grey's Anatomy، على أن يكشف عن باقى مؤديين الأصوات في العمل خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض الفيلم حكاية فتاة مراهقة تتحول إلى باندا حمراء عملاقة عندما تتحمس، وذلك ما كشف عنه بوستر العمل الذى يوضح الفرق الهائل بين الفتاة وهي على شكل باندا حمراء عملاقة وبين أحجام الأولاد الآخرين في المدرسة، وكيف تبدو الفتاة حزينة ومحرجة من نظراتهم لها.