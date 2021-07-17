الكشف عن المبلغ “الكبير” الذي تقاضته “حلا شيحة” عن فيلم “مش أنا”

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 05:43 صباحاً - كشفت وسائل إعلام مصرية عن الاجر الذي تقاضته الفنانة حلا شيحة عن فيلم “مش أنا” الذي لعبت بطولته الى جانب الفنان تامر حسني قبل ان تنقلب على العمل والفن بشكل عام وتثير موجة كبيرة من الجدل وسط الاجواء الفنية في مصر.

ووفقاً لموقع “أخبار اليوم” فإن أجر “حلا شيحة” بلغ 4 ملايين جنيه مصري، ما يعادل اكثر من ربع مليون دولار امريكي، بالرغم من أنها لم تكمل تنفيذ متطلبات الفيلم كما أشار تامر حسني.

وكان تامر حسني قال في رده علي حلا من خلال حسابة علي إنستجرام،إنها لم تُصور أفيشًا مجمعًا، ولم تتابع الشكل النهائي للفيلم مع تامر والمخرجة سارة وفيق.

كذلك ردت “سارة وفيق على معز مسعود بالقول:” احنا مالنا انك اتجوزتها !!!! انت اتجوزتها فنانه و بتصور الفيلم دا و دي حاجه بينك و بينها احنا مالنا و كمان بتقول كنت هتاخد اجراء ..إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش اي حق تاخد اي إجراء المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير افيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين انت متعملش حاجه غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا و المنتج و الفنان تامرحسني فتحنا الفيلم و عيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني مادياً عشان يرضي حلا”.

وأضافت مخرجة فيلم “مش أنا”:” مع انها مشاهد من وجهة نظري طبيعيه و كوميديه و رومانسيه راقيه لأن دي طبيعة افلام تامر، ومع ذلك شال كل المشاهد دي و احترم وجهة نظرها فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من ٢١ يوم من ساعه ماالفيلم نزل، ماهو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريباً شافت الفيلم و محقق اعلى ايرادات كنت فين حضرتك و هي كانت فين ؟؟؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه و بعدين دا كليب رومانسي و المراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج و دي مصاريف كبيره اوي و حلا وافقت تصور برضاها و رغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها و تقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها و تورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم “.

واختتمت سارة وفيق حديثها وقالت:”بعدين حضرتك كنت فين و هي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميله دي منصحتهاش بيها ، دا لو مش انت اللي كاتب البوست اصلاً ، انا مكنتش ناويه ارد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الادب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني مااردش عشان خاطر نفسيتها بس انت استفذتني بصراحه و لو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فاانت فضلت نفسك على حساب حلا و للأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو انت السبب برضو والعلم عندالله..”.