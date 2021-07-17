محمود الشيمي ينضم لفيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الفنان محمود الشيمي، لفريق عمل فيلم "تماسيح النيل" الذي أوشك صناعه على انتهاء تصويره، ومن المنتظر عرضه خلال الأسابيع القادمة بدور العرض السينمائي.

وتم تصوير فيلم "تماسيح النيل" في محافظة أسوان، وانتقل فريق العمل لاستكمال التصوير في الفيلم بالقاهرة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي بين نجوم الفيلم في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان، حيث يجرى تصويره على متن مركب بالنيل.

أبطال ونجوم فيلم "تماسيح النيل" بيومي فؤاد ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وكريم عفيفي وويزو ومحمد ثروت وغيرهم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.