محمود الشيمي ينضم لفيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انضم الفنان محمود الشيمي، لفريق عمل فيلم "تماسيح النيل" الذي أوشك صناعه على انتهاء تصويره، ومن المنتظر عرضه خلال الأسابيع القادمة بدور العرض السينمائي.
وتم تصوير فيلم "تماسيح النيل" في محافظة أسوان، وانتقل فريق العمل لاستكمال التصوير في الفيلم بالقاهرة.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي بين نجوم الفيلم في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان، حيث يجرى تصويره على متن مركب بالنيل.
أبطال ونجوم فيلم "تماسيح النيل" بيومي فؤاد ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وكريم عفيفي وويزو ومحمد ثروت وغيرهم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.