فن ومشاهير

ميرهان حسين بالأحمر على شاطئ البحر (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، صورا من عطلتها الصيفية.

وظهرت ميرهان، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بالأحمر على شاطئ البحر، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن أخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني وأحمد فهمي عام 2020.

ميرهان حسين 2ميرهان حسين 5ميرهان حسين 6ميرهان حسينميرهان حسين 3ميرهان حسين 4

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا