فن ومشاهير

مريم أبو عوف تنشر صورة من أول لقاء جمعها بأبطال مسلسل "ليه لأ 2"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استعادت المخرجة مريم أبو عوف، ذكرياتها مع أبطال مسلسلها الدرامي "ليه لأ 2" الذي حقق نجاحا جماهيريا عقب انتهاء عرض جميع حلقاته عبر منصة "شاهد vip".

ونشرت أبو عوف، صورة من أول لقاء جمعها بأبطال الجزء الثاني من المسلسل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أول مرة التقى بالأربعة.. ٢٠ يناير ٢٠٢١، ليه لأ ٢".

وظهر في الصورة النجمة منة شلبي، والنجم أحمد حاتم، والطفلة منى أحمد زاهر، والطفل سليم مصطفى.

مسلسل"ليه لأ 2" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وغيرهم، ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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