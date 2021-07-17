هاجر الشرنوبي تُحيي الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيت الفنانة هاجر الشرنوبي، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدها، برسالة مؤثرة.

ونشرت هاجر، صورة لها مع والدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زي النهاردة من ٣ سنين.. مش عارفة إزاي عدوا.. بس كل اللي أعرفه إني من اليوم ده بقيت واحدة تانية خالص".

وتابعت: "أنا النهاردة تميت ٣ سنين، وكأن الطفلة التانية اللي كانت عايشة مع أبوها مابقتش موجودة، وحشتني أوي يا درش، وحشتني روحي.. الله يرحمك يا بابا، ويجعلك من أهل الجنة يا رب.. الدعاء والفاتحة.. الذكرى السنوية الثالثة".

جدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسلي "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، و"هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهشام سليم.