نجلاء بدر تنشر صورة مع عمرو دياب.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ومتابعيها، صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب.

ونشرت نجلاء الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عمرو دياب في حتة تانية.. عمري وذكرياتي وأحلى أيام حياتي".

ومن جانب آخر، طرح الهضبة عمرو دياب، ثاني أغانيه في صيف 2021، بعنوان "اتقل"، مساء الجمعة.

أغنية "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما طرح الهضبة منذ أيام كليب "الدنيا بترقص" مع الفنانة هدى المفتى ومن إخراج طارق العريان، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.