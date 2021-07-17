شاهد.. حمو بيكا يفقد اعصابة ويدخل في مشاجرة مع مجموعة شباب بعد حادث سيارة!

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 03:50 صباحاً - دخل مطرب المهرجانات حمو بيكا، في شجار عنيف بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا 5 في الساحل الشامل، ما أثار غضب “بيكا” وجعله ينزل من سيارته مع مجموعة من رفاقه لينهالوا بالضرب على صاحب السيارة وابن عمه المرافق له.

ويحكي “أحمد” ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي، مضيفاً أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وتفاجأ “أحمد” وابن عمه، بنزول حمو بيكا من سيارته “رانج روفر” مع مجموعة من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب، بحسب حديثه: “معاه حوالي 4، شدونا من العربية وضربونا ومسكوا قالب طوب كسرولنا الإزاز”، فضلاً عن السباب المستمر دون نقاش أو تفاهم.

واستمر الشجار نحو ساعة ونصف، بحسب “أحمد”: “قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا”، مضيفاً أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ 70 ألف جنيه، أخذ المبلغ، موضحاً: “أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا”، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.