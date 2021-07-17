بسمة وهبة تنتقد حلا شيحة ومعز مسعود: “مالهمش بيت يتكلموا فيه؟”

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 03:50 صباحاً - علقت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على الأزمة الأخيرة بين مواطنيها الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسنى ومن ثم دخول زوجها الداعية معز مسعود على خط الأزمة ويدافع عنها.

وتعجبت الإعلامية من تبادل التعليقات بين معز مسعود وزجته حلا شيحة، عن أزمة الأخيرة مع الفنانة تامر حسنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت بسمة وهبة، عبر حسابها على “انستغرام”: “أنا عاوزة أفهم هو حلا ومعز، مالهمش بيت يتكلموا فيه.. فبيردوا على بعض وبيواسوا بعض على مواقع التواصل!”.

يأتي ذلك بعدما أيدت الفنانة حلا شيحة، حديث زوجها الداعية معز مسعود عنها، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، بسبب فيلمهما الأخير “مش أنا” والذي طرح في دور العرض قبل أسابيع قليلة.

وأعادت حلا نشر المنشور الذي كتبه زوجها عنها على حسابه الشخصي بـ”انستجرام” مدافعا عن قراراتها الأخيرة وتبرئها من مشاهدها في فيلمها مع تامر حسني.