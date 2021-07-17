شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضيرات الفعلية للجزء الثالث من "أبو العروسة" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صناع مسلسل "أبو العروسة" التحضيرات الفعلية للجزء الثالث من العمل بعد عيد الأضحى، حيث انتهى مؤلف العمل هانى كمال من كتابة جزء كبير من الأحداث، على أن يتم إبرام التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد العيد حيث يعتمد الجزء الجديد على نفس فريق العمل.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.



مسلسل ابو العروسة

تدور الأحداث مسلسل "أبو العروسة" حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف البسيط الشريف عبد الحميد الذى لا يقبل الرشاوى ولديه مبادئ لا يتخلى عنها وزوجته سوسن بدر الموظفة التى تساند زوجها ولا تتركه، ولديهم 5 أولاد، فهم أسرة بسيطة لكنهم يحبون بعضهم، ويجاهد سيد رجب أن يربى أولاده على الأخلاق والمبادئ والتقاليد.

يواجه عبد الحميد الكثير من المشاكل المادية والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته زينة، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، وتستكمل الأحداث بعد زواج ابنته بانتظار ها مولودتها الأولى، وتقرر هى وزوجها السفر لأمريكا لإنجاب طفلتها، ومن باب الصدفة يخبر الأطباء عبد الحميد أنه سيفقد بصره خلال شهر قبل أن يرى حفيدته الأولى.