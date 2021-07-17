في أول ظهور بعد أزمتها.. شيرين تلقي التحية العسكرية وتغني "مصر دايماً"

محمد الفلاح - في أول ظهور بعد أزمتها.. شيرين تلقي التحية العسكرية وتغني مصر دايما

السبت 17 يوليه 2021

ألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، التحية العسكرية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.



أقيمت الاحتفالية في استاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وغنت شيرين عبد الوهاب في المؤتمر أغنية جديدة بعنوان "مصر دايماً"، وتفاعل معها الجمهور الغفير الذي جاء من كل المحافظات المصرية، للمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى.

ويعد ذلك الظهور الأول للمطربة شيرين عبد الوهاب، بعد تعرضها لأزمة مؤخراً بسبب تسريب مكالمة هاتفية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب كشف فيها عن رغبته في زواج نجله من سيدة أخرى والخلافات بين شيرين ووالدة زوجها.

وانتهت هذه الأزمة بعدما نشرت شيرين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر" أشادت خلاله بزوجها ودعمه الدائم لها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالذرية الصالحة.