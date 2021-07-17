شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تظهر مجددا مع صديقها فى مطار جون كيندى.. أصغر منها بـ35 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية مادونا تستمتع بوقتها خلال تلك الفترة بصحبة صديقها وفتى أحلامها مثلما وصفه موقع ديلى ميل Ahlamalik Williams، حيث ظهر الثنائى معاً خلال عدة صور أثناء تواجدهما بمطار جون كيندى، وذكر تقرير ديلى ميل أن الثنائى يعيشا فترة كبيرة من الرفاهية والاستمتاع بوقتهما معاً خلال عدة جولات معاً في أمريكا وخارجها.

وذلك رغم فارق السن الكبير بين الثنائى إذ يبلغ صديق مادونا 27 عام فى حين تبلغ النجمة الكبيرة 62 عام، ما يجعل الفارق السنى بينهما يصل إلى نحو 35 عاماً لم تمنعهما من درجة التفاهم العالية والحب طوال الفترة الأخيرة كما ذكر تقرير ديلى ميل الذى أكد أن مادونا تواعد صديقها الصغير منذ فترة طويلة.



مادونا وصديقها

وكانت النجمة العالمية مادونا كشفت فى وقت سابق من العام الجارى عن انتقالها لقصرها الجديد التي اشترته مؤخرًا وتحديدًا في نهاية الشهر الماضى بمبلغ يقترب من 20 مليون دولار، وذلك بعدما نشر موقع ديلى ميل عدة صور للنجمة الشهيرة التي أعطلت لمحة عن حياتها الأسرية في القصر الفخم الذى يتواجد في لوس أنجلوس.



النجمة مادونا

وأضاف التقرير أن النجمة الشهيرة انتقلت إلى القصر الجديد لتمثل بذلك عودة إلى حياتها السابقة في لوس أنجلوس، بعدما غابت عنها طوال الفترة الماضية حيث عاشت بعيدة عن تلك الولاية التي اعتادت على العيش فيها بفترات طويلة في حياتها.