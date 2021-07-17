شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: ستايل "مون شيرى" سبعيناتى وأطلق أغنية جديدة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة سعيد إن أغنيتها الجديدة "مون شيري" عند سماعها تُشعرك وكأنها "سبعيناتي"، مشيرة إلى أنه يجرى استخدام "الجيتار" فيها، بطريقة مُشابهة لاستخدامه في الأغاني بتلك الفترة، بالإضافة إلى استخدام "الأورج"، أما عن الصورة فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة، مشيرة إلى أن كليب الأغنية بسيط، ولكنه فيديو مبهج.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "MBC مصر": "ملحن الأغنية بلال سرور، وهو ملحن بدأ معها في أغنية (هوا هوا) و(محصلش حاجة) وموزع الأغنية هو هاني يعقوب، وهو ما وجه الأغنية لفترة السبعينيات، هو كان لديه الرؤية لذلك".

وقالت سميرة سعيد: "بدأت في ألبوم منذ 3 أشهر، وانتهيت من عدة أغاني منه، والشهر المقبل سيجرى إصدار أغنية جديدة بعد أغنية مون شيري، والانتهاء منها مع بداية عام 2022، والتسويق حاليا في الأغاني مختلف، بمعنى أنه من الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة، والأفضل هو إطلاق أغنية أغنية حتى يكون لكل أغنية بها صدى وتأثير على الجمهور".