شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ليالى "المسيرة الوهمية" اليوم على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم العرض المسرحى "المسيرة الوهمية" للمخرج طارق الدويرى موسمه الثانى، اليوم السبت، على مسرح الهناجر، من تأليف الكاتب الكبير الراحل رأفت الدويرى والعرض بطولة مجموعة كبيرة الشباب تم اختيارهم من خلال ورشة وتم تدريبهم لمدة افتربت من العامين .

نص المسرحية مستقى من 7 نصوص من تأليف الكاتب المسرحى الراحل رأفت الدويرى (1937-2018) وهو والد المخرج، فى محاولة من الابن لتسليط الضوء على مسيرته الفنية ومشروعه ويعتمد النص على فكرة متعددة المستويات والأبعاد وتترك مساحة كبيرة للمتلقى للتفاعل معها، عبر سلسلة من المواقف المتناقضة أو الصراع بين ثنائيات المرأة والرجل والحاكم والمحكوم والغنى والفقير والمعرفة والجهل والبؤس والرخاء والفرد والمجموع.

وقال الدويرى فى آخر ليالى العرض فى موسمه الأول على مسرح الهناجر بالقاهرة إن فكرة هذا العمل بدأت فى عام 2019 من خلال ورشتى عمل، الأولى كانت لاختيار المشاركين فى العمل والثانية خصصت لكتابة النص المسرحي.

وأضاف أنه أتاح الأعمال الكاملة لرأفت الدويرى للمشاركين فى ورشة الممثلين التى تقدم لها نحو 300 فنان وفنانة، واختار منهم 40 للمشاركة فى المسرحية، وطلب من كل فنان أن يختار الدور الذى يريد أداءه فى العمل، ثم بدأ ورشة الكتابة التى اعتمدت على مسرحية "الطفل المعجزة".