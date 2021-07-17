"رحلة العلاج هتكون طويلة".. أمير شاهين يكشف تطورات حالته بعد إجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان أمير شاهين، عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة شديدة في القدم وإجرائه عملية جراحية.

وكتب أمير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أصدقائي وأصحابي وحبايبي، أنا عمري ما كتبت حاجة ويمكن تواجدي قليل على السوشيال ميديا، بس أنا تعرضت لإصابة شديدة في رجلي والحمد لله عملت عملية مسمار نخاعي".

أضاف: "الإصابة شديدة المرة دي، بس الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، رحلة العلاج هتكون طويلة شوية لكن أنا على استعداد إني أخوض الرحلة بدعم وحب مراتي حبيبتي وأخواتي وأهلي وأصدقائي وكل الناس اللي بتحبني".

تابع: "بجد حقيقي حبكم ليّا ده هو اللي هيقويني إني أكمل وأكون أقوى ومهون عليّا وأقدر أعدي الفترة الصعبة دي وأنا عارف إني من خلال التجربة دي أكيد هتعلم حاجات كتير، وأنا متفائل جدا باللي جاي وبفضل الله وحبكم ودعمكم أنا هعدي الفترة الحلوة دي عشان لازم أقول عليها حلوة عشان تعدي، شكرا جدا جدا".

وكان أمير شاهين قال عن الإصابة التي تعرض لها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت نازل من على رصيف، و(زلطة) مكنتش شايفها، رجلي اتزحلقت فيها، ووقعت واقعة جامدة على رجلي بسببها، رحت المستشفى وعملولي أشعة، وأظهرت وجود كسر في الساق، واضطريت لإجراء عملية جراحية كبيرة".

وأوضح: "العملية كانت جامدة، والطبيب ركبلي مسمار نخاعي بطول الرجل.. حاجة كدا جديدة زي الشريحة اللي كانوا بيحطوها في العمليات السابقة"، موضحا أن الطبيب طلب منه عدم التحرك والمشي على قدميه لمدة 3 شهور، قائلا: "هقعد 3 شهور ممشيش على رجلي"، مشيرًا إلى أنه بخير وحالته الصحية في تحسن.

يذكر أن آخر أعمال أمير شاهين مسلسل "ليه لأ 2" الذي عُرض مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا بطولة النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، أمير شاهين، سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.