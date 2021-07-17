خناقات حمو بيكا.. 3 أزمات في 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شهد يوم الجمعة، وقوع مشاجرة بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، ومجموعة من الشباب، في "مارينا 5" بالساحل الشمالي.

يوليو 2021

الواقعة بدأت باصطدام سيارة بيكا بأخرى، ليحدث الشجار وتبادل الألفاظ الخارجة بينه ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، وسط محاولات من المارة لفض الاشتباك.

الواقعة تلك ليست الأولى في حياة "بيكا" منذ شهرته كمؤدي مهرجانات شهير في العالم العربي، وفي السطور التالية نرصد ذلك:-

أغسطس 2020

وفي مطلع أغسطس 2020، وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة انتشر آنذاك أنها مملوكة لحمو بيكا، بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث، ما تسبب في وقوع مشاجرة.

وبعد الحادث، خرج "بيكا" في فيديو لايف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وأكد أن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين بالسيارة.

وأضاف بيكا، أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صف ثاني، ما جعل سيارة مدير أعماله، تصطدم بإحدى هذه السيارات، ثم اصطدم بسيارتين كذلك، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة عنه.

أكتوبر 2019

في أكتوبر 2019، اقتحم حمو بيكا مقر نقابة المهن الموسيقية، مطالبا بالحصول على عضوية النقابة، متسائلا عن سبب منعه من الغناء ووقف حفلته التي كان مقررا لها نهاية الشهر نفسه، مؤكدا داخل أروقة النقابة أنه لا يعترف بالفنان النقيب هاني شاكر.

ونشر بيكا آنذاك مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر فيه وهو يهاجم "شاكر"، مهددا بتحطيم مبنى النقابة في حال عدم حصوله على العضوية، وألمح إلى أن بعض الأشخاص طلبوا منه مبالغ مالية 300 و400 ألف جنيه حتى يتمكن من دخول نقابة الموسيقيين.

وأضاف: "أنا هشتغل سواء بالنقابة أو من غير النقابة، وأنا خارج مصر الناس اعترفت أنني بغني، وأنا عاوز أعرف النقابة مين بيمثلها، ولو الأستاذ هاني شاكر مش معترف بالغناء الذي أقدمه فأنا وكل الناس اللي بتحب تسمع مهرجانات كمان مش بنعترف بغنائه، والمرة دي أنا عملت لايف المرة اللي جاية هنزل الشارع وهعمل ثورة وهكسر في النقابة ومش في حد هيمنعني ولو هتحبس، أنا مش خايف من الحبس وأي حاجة والمرة الجاية الناس اللي بتسمع المهرجانات هتقول لهاني شاكر إحنا مش عاوزينك، والمرة الجاية هيكون في قلة أدب".

عقب ذلك تقدمت النقابة ببلاغ ضده، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، تم اتهامه فيه باقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، وعليه صدر قرارا في أكتوبر 2020، بحبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، حتى اعتذر بيكا عن خطأه وأقر به، وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانا كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وكلف الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظ على مستقبله ومستقبل أسرته.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في نهاية يونيو الماضي، منع التعامل مع خمسة من مؤدي أغاني المهرجانات، في مقدمتهم حمو بيكا، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.