مي عمر وهنا الزاهد أنيقتان وميرهان حسين أمام البحر.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة :

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيناك تتحدث بكل الكلمات التي عجز عنها فمك".

سارة الشامي

الفنانة سارة الشامي، ظهرت أمام البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اصطياد الأشعة والأيام الجميلة".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أكتر الناس وحدة هم الألطف، وأكثرهم حزنا ابتسموا، وأكثر الناس تضررا هم الأكثر حكمة لأنهم لا يتمنون أن يروا غيرهم يعانون".

زينب غريب

ظهرت الفنانة زينب غريب، بفستان أحمر عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين، ظهرت بملابس صيفية أمام البحر، خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هذا أيضا سيمر.. لا ندم".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، وسط الأشجار والطبيعة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

الفنانة رانيا منصور، ظهرت في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، أحدث ظهور لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏أنا بس أطمن على تونس وعلى أهلي في تونس و إن شاء الله أوعدكوا تسمعوا أغنية جديدة تفرحوا بيها.. وأنا عندي أمل الحمدلله إن الحياة بدأت تكون أحسن عشان يفرحوا بيها معانا كمان، أهلي في ‎تونس".

أحمد التهامي

ظهر الفنان أحمد التهامي بجانب حصان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين".