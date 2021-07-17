خالد سرحان يكشف سبب توقف تصوير مسلسل "يوميات زوجة مفروسة 5"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان خالد سرحان عن سبب توقف تصوير الجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، والذي يقوم ببطولته مع الفنانة داليا البحيري.

وقال سرحان خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج ON Set، على قناة "ON"، إن المسلسل كان قائمًا على الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، متسائلًا: "دلوقتي لو هنعمل جزء خامس هل هيبقى ليه طعم؟ معتقدش، لكن الحمد لله تم عمل 4 أجزاء وكان هناك جمهورًا من الأطفال بشكل عظيم".

تابع أن المسلسل هو أكثر عمل أسعده في حياته، كاشفًا أنه كان من المفترض أن يكون هناك فيلمًا يجمعه مع داليا البحيري وهو "ماما وزيرة" ولكن توقف العمل لأسباب إنتاجية، مشيرًا إلى أنه يتمنى الانضمام والمشاركة في مسلسل "الاختيار" سواء كتجسيد شخصية أحد الشهداء أو ضمن الإرهابيين لأنه يحب تقمص الشخصية.

برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن.