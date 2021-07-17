شكرا لقرائتكم خبر عن تريو غنائى يجمع أحمد سعد وزعيم والتونسى نوردو بعنوان "يا عراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم أحمد سعد تريو غنائى بالتعاون مع المطرب والملحن أحمد زعيم والتونسى نوردو، من ألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها فيديو كليب قريبا من إخراج إخراج ياسين حسن.

وكان أحمد سعد قد طرح أغنية "الملوك" وشارك معه في الأغنية مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرم، صورة من أغنيته الجديدة وكتب عليها قائلا:" انا لميت شنطه هدومي ورايح على التريند أن شاء الله أغنية الملوك الساعة علي اليوتيوب".

وطرح مؤخرا أحمد سعد ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.