شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون دولار تنهى الخلاف حول مسلسل The Walking Dead بين AMC ومخرج العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن قيمة التسوية التي توصلت إليها القضية المقامة بين قناة AMC وشركات الإنتاج المنفذة لمسلسل The Walking Dead، وصلت قيمتها 200 مليون دولار، تسددها القناة للمخرج الذى أطلق المسلسل عام 2010، بعد استمرار القضية لفترة طويلة في المحاكم الأمريكية بعد الخلاف الذى نشب بينهما.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المحكمة قررت أن قيمة التسوية التي ستدفعها القناة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، مع تنظيم عملية تلقى حصص الأرباح المستقبلة من صفقات البث المرتبطة بالمسلسل.

وكان قد أقام دارابونت، الكاتب والمخرج الذي أسس المسلسل في عام 2010 وأصبح ذا شعبية كبيرة لـ AMC، برفع دعوى ضد الشركة في عام 2013 بعد طرده من العرض، عندما بدأت الدعاوى القضائية، ورفضت من بعدها قناة AMC في منحه الأرباح التي يحصدها المسلسل.

وانضم الممثل روبرت بالمر واتكينز (General Hospital) للموسم الثاني من مسلسل The Walking Dead: World Beyond، المشتق من سلسلة The Walking Dead، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "deadline"، وكان قد ظهر واتكينز كـ ضيف شرف في الموسم الأول من العمل كـ الملازم فرانك نيوتن، على أن يلعب نفس الدور في الموسم الثانى الجديد الذى يتم التحضير له حاليا.

يتعمق مسلسل The Walking Dead: World Beyond في أساطير The Walking Dead الجديدة، حيث يتم متابعة الجيل الأول الذي نشأ في حضارة باقية في عالم ما بعد نهاية العالم، حيث تترك شقيقتان مكانًا للأمان والراحة لتحمل الأخطار في مهمة جديدة وخطيرة، ولكن يلاحقهم أولئك الذين يرغبون في حمايتهم وأولئك الذين يرغبون في إلحاق الأذى بهم، تنتشر قصة النمو والتحول عبر التضاريس الخطرة، وتتحدى كل ما يعرفونه عن العالم وأنفسهم وبعضهم البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".