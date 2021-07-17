شكرا لقرائتكم خبر عن فهد حسن يبدأ تصوير فيلم "فرج الأسود" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج فهد حسن تحضيرات فيلمه الروائى الطويل "فرج الأسود" والذي من المقرر تصويره في مدينة الإسكندرية، ويجسد فهد حسن دور البطولة بجانب الإخراج، والفيلم من تأليف أحمد حسن يونس، وشارك في الكتابة عصام عبد السميع ورزق البغدادى

وقال المخرج فهد حسن في تصريح لـ"الخليج 365"، إن سيتم اختيار باقى أبطال العمل عقب عيد الأضحى المبارك، لبدء التصوير بأحد الأماكن الذي وقع اختيارى عليها بعروس البحر الأبيض المتوسط، وأجسد خلال الفيلم دور أكشن سيكون الأفضل في مسيرتى.

وأضاف المخرج فهد حسن أن فيلم "فرج الأسود" ينتمي لنوعية الأفلام الروائية الطويلة ويشارك فيه مجموعة من النجوم الصاعدة وضيوف الشرف من بينهم الفنان صبري عبد المنعم والفنان إحسان ترك والفنان حمادة صميدة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج فهد حسن الفيلم الروائى القصير "رد إعتبار" من بطولة عدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف جيهان عيد، الذى ناقش قضية العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه حول مني الزوجة التي لديها 3 أولاد وتتحمل عنف زوجها لمدة 10 سنوات وعندما تقرر الطلاق يمنعها أصدقائها وأمها منعا لنظرة المجتمع القاسية لها كمطلقة فتحاول الذهاب لطبيب نفسي ولكن دون جدوي ثم يموت زوجها بشكل مفاجئ وبعد 3 أشهر تعترف انها قتلته بشكل غير مباشر بعدما استغلت مرضه ورفضت تعطيه علاجه لتشفي غليلها مما تسبب له بجلطة كانت سبب وفاته وتحولها النيابة بعدها لمستشفى الأمراض العقلية.

يذكر أن المخرج فهد حسن أخرج العديد من الأفلام الروائية القصيرة منها، "الرحلة" يناقش موضوع الصلاة ومدي تأثيرها في حياة الإنسان، "التذكرة" يناقش قضايا الإدمان، "العنكبوت" يعطي رسالة للمجتمع أن الصحة لا تقدر بثمن، "الحقيبة" يناقش رسالة عن أن المال الحرام لا يدوم أبدا، "الرغبة" يناقش قضايا العلاقات الغير الرسمية، "التهلكة" يناقش قضية تعاطى مخدر الاستروكس.