شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الزهيرى: فوز فيلم "ريش" بمهرجان "كان" نتاج عظمة سينما مصر.. وتكلفته 400 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمر الزهيري، مخرج فيلم "ريش" الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي لمهرجان كان السينمائي بفرنسا، عن تفاصيل فيلمه، مؤكدًا أنه تخرج من معهد السينما عام 2013 وكان فيلمه كمشروع تخرجه تم اختياره لاول مرة فيلم قصير يتم اختياره ضمن قسم مشروعات التخرج بمهرجان "كان"، إذ أن فكرة فيلمه بدأت من خلال المهرجان وتوفير له فرصة كشباب المخرجين في العالم، من خلال توجيه أحد المنتجين الفرنسيين لاستضافة اعماله وأفكارة ومساعدته في تطبيقها كفيلم طويل، كما أن نجاحه هو نتاج للسينما العظيمة التي تربى عليها.

وأوضح "الزهيري"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تكلفة الفيلم وصل لـ400 ألف يورو من خلال إنتاج مصر وفرنسي وهولندي ويوناني، كما أن الفيلم من ممثلين غير معروفين بشكل كامل، إذ أن الفليم مبني على عالم خيالي وغير واقعي، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع أبطال للفيلم لم يتم الظهور في أي عمل سينمائي من قبل ويعملان في مسرح.

وأشار إلى أن أول عرض في مسلسل يكون من خلال المسابقة بمهرجان "الجونة" السينمائي، منوهًا إلى أن الفيلم اعتمد على الحوار الممزوج باللقطات الإنسانية، كما أن الفليم أخلص للقطات الإنسانية وأبرزها بشكل جيد خلال أحدث الفيلم.