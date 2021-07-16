موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. إصدار واتساب وبطارية آيفون 12 وهاتف شاومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بعد انتظار طويل من عشاق تطبيق "واتساب" تتيح الشركة الآن خاصية تمكنهم من استخدامه عبر أجهزة متعددة دون الحاجة لوجود خط هاتف خلوي.

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية إلى هجوم سيبراني تسبب في شلّه وحجب خدماته، وفقا لوكالة تاس الرسمية للأنباء.

أعلنت شركة أبل عن اصدارلها لبطاريات جديدة ملحقة مخصصة لهاتف آيفون 12 بمختلف إصداراته.

يتمتع هاتف شاومي الجديد xiaomi poco m3 pro 5g بمواصفات قياسية وأسعار اقتصادية وضعته في مكانة مميزة لدى عشاق الهواتف الذكية بأنواعها.

تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، "سامسونج إلكترونيكس"، تجميع هواتفها المحمولة في باكستان بالتعاون مع شريك محلي.