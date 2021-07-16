شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمى يعود للمسرح بسبب "زقاق المدق" لنجيب محفوظ وإخراج عادل عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان أحمد عزمى للمسرح من خلال رواية "زقاق المدق" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وذلك من خلال عمل مسرحى استعراضى غنائى يخرجه الدكتور عادل عبده على مسرح البالون.

هذا العمل الضخم يعد له المخرج عادل عبده منذ نحو ثلاث سنوات مع فريق عمل مكون من الشاعر محمد الصواف الذى حول الرواية لعمل مسرحى فهو صاحب الرؤية الدرامية ويكتب أشعار العمل، كما يقوم بتصميم الديكورات المهندس محمد الغرباوى والأزياء للدكتورة مروة عوده والألحان لمحمد محيى والتوزيع الموسيقي لديفيد داوود.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية ، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley وكان أول دور لسلمى حايك في السينما ونال العديد من الجوائز بالرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي إلا أنك تشابه النمط المصري إلى حد كبير.