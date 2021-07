شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الروسى "تحرير القبضة" يفوز بجائزة Un Certain Regard من مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الروسى "تحرير القبضة" لكيرا كوفالينكو بالجائزة الأولى فى مسابقة Un Certain Regard فى مهرجان كان السينمائى لعام 2021، وتدور أحداثه حول امرأة شابة تكافح للهروب من قبضة عائلتها الخانقة.

تم الكشف عن الفائزين فى حفل توزيع الجوائز الذى أقيم فى مسرح ديبوسى، اليوم الجمعة، حيث كان من بين المكرمين "سيباستيان ميز" التى حصلت على جائزة لجنة التحكيم ، وفيلم "لامب" الأيسلندى من بطولة Noomi Rapace التى حصلت على جائزة الأصالة (واحدة من عدة جوائز جديدة هذا العام).

افتتحت مسابقة Un Certain Regard لهذا العام بفيلم Arthur Hariri's Onoda - 10،000 Nights in the Jungle ، الذى يدور حول جندى يابانى رفض الاستسلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وعرضت أفلام أخرى أهمها "دراما الهجرة" لجوستين تشون بطولة أليسيا فيكاندر. بالإضافة إلى فيلم خيال علمى لكوجونادا بطولة كولين فاريل وجودى تورنر سميث.

ترأست المخرجة البريطانية أندريا أرنولد ، التى قدمت فيلمها الوثائقى "البقرة خارج المنافسة" ، لجنة التحكيم هذا العام التى ضمت أيضًا المخرجة الجزائرية الفرنسية مونيا مدور والممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة سيزار إلسا زيبليرستين والمخرج الأرجنتينى دانيال بورمان ومايكل كوفينو الذى قدم دراما كوميدية فى فيلم The Climb (الذى كتبه وأنتجه وقام ببطولته) وفاز بجائزة Un Certain Regard Heart فى عام 2019.