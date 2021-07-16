شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى يتناسى أحزان وفاة والده مؤخراً بالظهور ببدلة غريبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى روبرت داونى للمرة الأولى منذ وفاة والده الأسبوع الماضى وفقاً لموقع ديلى ميل، الذى أكد أن الممثل الشهير الذى يعتبر واحدا من أهم ممثلي هوليود وأكثرهم شهرة وتحقيقاً للنجاحات بأفلامه على مستوى الإيرادات تميز بإطلالة غريبة أثناء سيره في شوارع برينتورد.

وذلك بعدما جاءت البدلة واسعة للغاية بالإضافة إلى وجود لون أخضر في واجهتها على عكس بقية الزى الذى طغى عليه اللون البنى بالكامل.



روبرت داونى

موقع ديلى ميل أكد أن روبرت داونى بات متناسياً أحزانه الأسبوع الماضى بعد وفاة الأب من خلال ارتداء تلك البدلة الذى خطف بها الأنظار أثناء سيره وهو يحمل حقيبة في يده.



روبرت داونى

وكان النجم العالمي روبرت داوني، أعلن عن وفاة والده بعد صراع مع مرض باركنسون، الأسبوع الماضى، ونشر صورة لوالده الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لتوديعه بكلمات رثاء.



روبرت داونى

وقال داوني: "الليلة الماضية، توفي أبي بسلام في نومه بعد سنوات من المعاناة من ويلات مرض باركنسون، لقد كان صانع أفلاما مستقلاً حقاً، وظل متفائلاً بشكل ملحوظ طوال الوقت".