رسالة كارول سماحة لـ أشرف زكي بعد بيان المهن التمثيلية بشأن أزمة حلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت النجمة اللبنانية كارول سماحة، تحية احترام وتقدير لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بعد إصدار النقابة بيانا اليوم الجمعة، عقب الرسالة الأخيرة للفنانة حلا شيحة تجاه الفن.

ونشرت كارول صورة البيان عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "تحية احترام وتقدير لنقيب المهن التمثيلية في مصر النقيب أشرف زكي".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا صحفيًا، اليوم الجمعة، وذلك عقب الرسالة الأخيرة للفنانة حلا شيحة تجاه الفن.

وقالت النقابة في بيانها: "يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة".

وتابع البيان: "ويعلن مجلس النقابة، أنه لن يقف ساكتًا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة".

وأوضح: "ويؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة، والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له، إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية، ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها".

وأضاف: "ويهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن، الذي لم ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى".

وكانت حلا شيحة، هاجمت مؤخرا الفنان تامر حسني بعد طرحه كليب "بحبك" من فيلمهما الجديد "مش أنا" المعروض حاليًا بدور العرض، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

وقالت حلا، في رسالتها: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح.. الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني.. الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".