حادث تصادم وألفاظ خارجة.. قصة مشاجرة حمو بيكا في الساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وقع شجارا بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع مجموعة من الشباب، في "مارينا 5" بالساحل الشمالي.

الواقعة بدأت باصطدام سيارة بيكا بأخرى، ليحدث الشجار وتبادل الألفاظ الخارجة بينه ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، وسط محاولات من المارة لفض الاشتباك.

يذكر أنه في مطلع أغسطس 2020، وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة مدير أعمال حمو بيكا بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في نهاية يونيو الماضي، منع التعامل مع خمسة من مؤدي أغاني المهرجانات، في مقدمتهم حمو بيكا، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.