مونتير فيلم "مش أنا" عن أزمة حلا شيحة: مصر كلها عايزة تشوف المشاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق عمرو عاكف مونتير فيلم "مش أنا" على اتهام الفنانة حلا شيحة للنجم تامر حسني بعدم تنفيذ رغبتها بحذف المشاهد الرومانسية التي تجمعهما في فيلمه الأخير "مش أنا".

وكتب عاكف، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مشاهد كتيرة اتشالت من الفيلم احتراما لأستاذة حلا، وتامر كان قاعد على مشهد مشهد وكل المشاهد دي موجودة في المونتاج.. وأنا عارف كواليس كتير، تامر وقف معاكي جدا علشان ترجعي تاني، فعيب يبقى ده رد الجميل".

وفي منشور آخر كتب: "مصر كلها بعتالي عايزة تشوف المشاهد".

وكانت حلا شيحة، هاجمت الفنان تامر حسني بعد طرحه كليب "بحبك" من فيلمه الجديد "مش أنا" المعروض حاليًا بدور العرض، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

وقالت حلا، في رسالتها: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وتابعت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مررت بها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وأضافت: "أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة، ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا؛ علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ورد تامر حسني، عبر "إنستجرام"، على رسالة حلا شيحة، قائلا: "الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتِ بوست وأشركتِ الجمهور الكريم معانا، بدال ما كنتِ تكلميني شخصيًا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو".

وتابع: "أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل ده محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة إني احترمت كلامي معاكِ ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشلتها بالفعل، وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف، أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة".

واستكمل: "وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا".

وأضاف: "وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتِ عقد وتقاضيتِ عليه مبلغًا كبيرًا عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتِ اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك، وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك، وكنا بنتحايل عليكِ تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها".

واستكمل: "ما كنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، إنتِ للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده ولو كان ليكِ أي طلب تاني كنتِ هعمله بكل حب، إنما أنتِ فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم، ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع".

وتابع: "بقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية، وأنتِ عارفاها كويس، ووافقتِ عليها وده كليب رومانسي يعني معقول كنتِ عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟".

واختتم: "أنا زعلان منك جدًا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كده وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".

