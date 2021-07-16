ماذا قالت مايا دياب عن كلمة الرئيس السيسي باحتفالية "حياة كريمة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشادت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية "حياة كريمة" وفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، والذي أقيم مساء أمس الخميس.

وكتبت مايا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏قال الرئيس السيسي البارحة: (قبل ما يحصل حاجة لمصر أنا والجيش نروح)، لأن الرئيس المصري وضع نفسه وجيشه درع حماية لوطنه وشعبه ولأرض مصر.. أما أنت ما شفت بحياتك انهيار بلد بقوة انهيار لبنان.. وبالنسبة للجيش اللبناني يا ريت يرد علينا وياخد القرار الحاسم قريبا.. لبنان يحتضر.. تحيا مصر".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع: "المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة"، كما تهدف للقضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.

وتسهم في "تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر"، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل: "سكنًا كريمًا، صحة، تعليما، ثقافة، بنية تحتية، بيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة"؛ لضمان استدامة التنمية بالقرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في: "تحقيق حياة كريمة لهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني، تعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، التركيز على بناء الإنسان، الاستثمار في البشر، كذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان، وإعلاء قيمة الوطن".