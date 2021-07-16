شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يكشف عن أهم إنجازاته في الشهر.. "تسريحة شعر طفلته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم اللبناني رامى عياش، عن أهم إنجازاته لهذا الشهر، حيث نشر مقطع فيديو طريف، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يحاول تصفيف شعر طفلته، التي لم تتخط بضعه سنوات، في محاولة منه للانتهاء من التصفيف بشكل جيد، وكتب ساخراً "من أهم انجازاتي هالشهر".

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل عدد كبير من متابعي عياش عبر انستجرام، حيث ظهر النجم اللبناني وهو يمارس بعض الأفعال التي دائماً ما تحولت لتريند ساخر عبر منصات السوشيال ميديا وهى محاولات الأب لخوض المغامرات التي تفعلها الأم مع أطفالها.

وظهر عياش وزوجته داليدا مؤخراً فى إحدى فقرات برنامج "لايت شو" الذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث فيها عن سبب وجوده في مصر ودعمه لزوجته داليدا التي شاركت في إحدى عروض الأزياء مؤخرًا، وتحدث عن تفاصيل أخرى من خلال البرنامج .

رامى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه فخور بشغل زوجته داليدا التي تحرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم الموضة الحريمى، وعادة ما يشاركها في بعض الأشياء في شغلها، ويتمنى أن تقدم زوجته عروض أزياء رجالى ويقنعها طول الوقت بذلك، ولكن انشغالها بالاستايل الحريمى وحبها له يمنعها من ذلك.



رامى عياش يربط شعر طفلته



عياش وطفلته



رامي عياش وطفلته