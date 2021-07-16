شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستأنف بروفات "نجوم الظهر" عقب عيد الأضحى مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم محمد صبحى بروفات مسرحيته "نجوم الظهر" عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، فقد منح النجم المسرحى الكبير فريق عمله إجازة طوال أيام العيد، حيث يبدأ عقب الإجازة بروفات مكثفة لافتتاح العرض المسرحي الجديد خلال الشهر المقبل.

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، منير مكرم داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.