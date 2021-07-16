شكرا لقرائتكم خبر عن "طفل فييلا" يشارك بمهرجان بيروت لسينما المرأة بعد حصوله على 7 جوائز دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم الروائى الطويل "طفل فييلا" للمخرج بريت مايكل اينيس ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة (19 – 23 يوليو)، وكان الفيلم قد حصل على سبع جوائز دولية خلال مشاركاته فى عدة مهرجات حول العالم. وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء 20 يوليو .

مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة هو حدث سينمائى سنوى يُقام فى بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبى الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلى ضد المرأة من خلال عدسات السينما.

حصل طفل فييلا على سبع جوائز دولية منها أفضل تمثيل من مهرجان جنوب أفريقيا للسينما المستقلة، أفضل إنجاز صوتى من حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام، وأفضل فيلم وأفضل سيناريو من حفل توزيع جوائز جنوب إفريقيا للسينما والتلفزيون.

الفيلم شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان سيلويرسكيرم (أفلام الشاشة الفضية) بجنوب إفريقيا عام 2019 حيث فاز بجائزتى الجمهور وأفضل موسيقى تصويرية، بينما عُرض للمرة الأولى دولياً فى مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائى بإستونيا حيث فاز بجائزة الجمهور، وشارك فى عدة مهرجانات دولية أخرى من بينها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث شهد عرضه العربى الأول، ومهرجان الفيلم الدولى الهندي، ومهرجان كيرالا السينمائى الدولى بالهند، ومهرجان سيدونا السينمائى فى الولايات المتحدة الأميركية.

تدور أحداث الفيلم فى منطقة صحراء كارو القاحلة بجنوب أفريقيا حيث تجد سيدة سمراء طفلاً أبيضاً تائهاً، فتأويه وتربيه كما لو كان ابنها. وبعد تسع سنوات، يؤخذ منها الولد عنوة ليجبر على العيش فى غابات كينيسيا مع عائلة من الحطابين يزعمون أنهم أهله.

طفل فييلا من تأليف وإخراج بريت مايكل اينيس، وبطولة زنوبيا كلوبيرس، لوكا بورنمان، واين سميث، وواين فان روين، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم فى العالم العربي.