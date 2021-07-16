شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين بعد مشاركتها فى احتفالية حياة كريمة: اتشرفت إنى غنيت قدام سيادة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالمشاركة فى حدث عظيم مثل احتفالية مبادرة حياة كريمة، والغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن المبادرة سترفع المعاناة عن الملايين من أهالى مصر.

ونشرت شيرين صورتها وهى تؤدى التحية العسكرية، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "اتشرفت إنى غنيت قدام سيادتك وشاركت فى حدث عظيم، إن شاء الله لأول مرة هيرفع عن ملايين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا".

وأضافت شيرين: "ذكرك لربنا فى كل خطابات سيادتك بجد حاجة من أجمل وأغلى ما أسمع وأكثر شيء بيطمننى على بلدى".

وتعد مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى واحدة من أهم المبادرات الإنسانية التى عرفها المواطن على مر العصور لأن تلك المبادرة استهدفت أدق التفاصيل اليومية فى حياة المواطن المصرى ولم تنتظر أن يطلب المواطن ويحدد احتياجاته بل ذهبت إليه إلى مقر إقامته وعاينت احتياجاته على الطبيعة من أجل تحقيق غد أفضل ليس له هو فقط بل وللأجيال القادمة من بعده.

وتهدف المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.



تغريدة شيرين عن مشاركتها فى حفل حياة كريمة