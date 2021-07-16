إيغي أزاليا تعلن اعتزالها الغناء للتّركيز على مشاريع أخرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت مغنية الراب إيغي أزاليا (31 عاماً)، هذا الصباح، أنها ستعتزل الغناء “لبضعة أعوام” بهدف “التركيز على مشاريع إبداعية أخرى”.

من المقرر أن تصدر مغنية الراب الأسترالية ألبومها الثالث End of an Era (ويعني نهاية حقبة) الشهر المقبل، وتقول إنه سيكون آخر ألبوم لها لفترة طويلة.

أعلنت المغنية عن قرارها في سلسلة من المنشورات عبر صفحاتها الخاصّة في المنصات الاجتماعية، كاتبةً: “هذا الألبوم مميز جداً بالنسبة لي، لأنني بعد أن أسقط ألبومي الشهر المقبل سأبعد بضعة أعوام عن الموسيقى للتركيز على مشاريع إبداعية أخرى والأشياء التي تشعرني بالحماسة والإلهام بعيداً عن الموسيقى”.

وأضافت: “أنا متحمسة لأنكم سترون جوانب مختلفة مني في المستقبل”.

انتقلت النجمة الأسترالية إلى الولايات المتحدة في سن الـ16 عاماً، وعرفت الشهرة عام 2014 بأغنيتها Fancy، وفي العام نفسه، شاركت في أغانٍ مختلفة وتعاونت مع المغنية أريانا غراندي مغنّين عديدين آخرين، بمن في ذلك جنيفر هادسون وبريتني سبيرز، وشاركت أيضاً في برنامج The X Factor كعضو في لجنة التحكيم.