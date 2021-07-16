سيف نبيل يفاجىء متابعيه بـعمل ضخم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا بأغنية “ممكن”، يستعد النجم العراقي سيف نبيل لطرح أغنية جديدة من المتوقع أن تشكل مفاجأة للمشاهدين.

في التفاصيل، نشر سيف عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع ترويجي من كليب أغنيته الجديدة “ما أقدر أنساك” الذي سيطرحه في الأيام القليلة المقبلة.

وقد أثار الفيديو حماس مُتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهر سيف بلوك غريب في مشاهد ضخمة وتأثيرات صوتية وبصرية غير اعتيادية.

فمن المتوقع أن يشكل العمل مفاجأة للمشاهدين خاصة أن سيف اعتاد على تقديم أعمال ضخمة ومميزة حصدت نجاحات كبيرة ونسب مشاهدات عالية جداً في جميع أنحاء الوطن العربي.

“ما أقدر أنساك” التي تحمل اللهجة العراقية من المُقرر طرحها أولى أيام عيد الأضحى المبارك عبر قناة سيف نبيل على اليوتيوب ومختلف المنصات الرقمية.يذكر أن سيف نبيل يواصل حصد نجاح أغنية “ممكن” التي ما زالت تحافظ على المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.