جيجي حديد تكشف عن الأشياء والموسيقى التي تحبها طفلتها خاي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد في مقابلة صحافية، عن الأشياء والموسيقى المفضلة لدى طفلتها الصغيرة خاي والتي تبلغ من العمر الآن 10 أشهر.

وجاء في حديث جيجي أنها هي ووالد طفلتها المغني الإنجليزي من أصول باكستانية زين مالك يحرصون على اصطحاب طفلتهم خاي لنزهات طويلة وخلالها تستمع طفلتهم للموسيقى البوليوودية لأنها هي المفضلة لها بالإضافة لبعض أغاني الأطفال باللغة العربية.

وصرحت جيجي من قبل إنها تحرص على التمسك بخلفيتها وخلفية زوجها الثقافية الأصلية في تربية طفلتهما الأولى. وتابعت مشيرة إلى أن خاي تحب كثيراً الحيوانات وتحديداً الطيور وهي تتوقع أنه في يوم ما ستبدأ طفلتها في امتطاء الخيول.

وأضافت جيجي أنها اصطحبت طفلتها لزيارتها الأولى إلى “متحف متروبوليتان للفنون “و “المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي”، وهناك أبدت طفلتها اهتماماً كبيراً بالديناصورات وأيضاً ظهرت آثار الدهشة على وجه خاي بعد رؤيتها للمباني الشاهقة والسيارات والأشياء كبيرة الحجم.

الجدير ذكره أن جيجي تستمع كثيراً بتجربة الأمومة لأول مرة منذ استقبلت طفلتها خاي في شهر سبتمبر من العام الماضي، ودائماً تحرص على مشاركة محبيها صوراً تجمع بينها وبين طفلتها، ولكن من دون أن تكشف عن وجهها.

وإلى الآن لم توضح جيجي ولا صديقها مالك معنى اسم خاي الذي قررا إطلاقه على طفلتهما، ومازالت التكهنات تُشير إلى أن الاسم يرجع لإسم خيرية ضاهر حديد، جدة جيجي أو نسبة إلى أختها الصغرى عارضة الأزياء بيلا حديد لأن اسمها الحقيقي هو إيزابيلا خير حديد.