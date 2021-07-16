“اعذروني ماني بالمود”.. كارول سماحة تتحدث عن موعد طرح جديدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور على أعمالها الفنيَّة، التي قامت بالتحضير لها في الفترة الأخيرة، لاسيما أنَّها أكدت تلقيها الكثير من التساؤلات بشأن موعد طرح أغانيها، مبيَّنةً أنها تتمنى طرح أعمالها غداً، لكنَّ “المزاج” العام لا يُساعد على ذلك.

وثمَّنت كارول سماحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، عمل بعض النجوم في ظلّ تلك الظروف الصعبة، منوهةً بأنّ الفنان إنسان في المقام الأول، وطلبت العذر من جمهورها، لكنها أرادت التوضيح.

وكتبت كارول سماحة، قائلةً: “لكل الفانز والمحبين اللي عم يسألوني كل يوم إمتى الأعمال الجديدة.. بحب قلكن الأغاني جاهزة، وفيها تنزل بكراً بس للأسف ما في (مود) وماني بالمود!”.

وعقبت كارول سماحة: “الجو العام مقلق جداً بلبنان وبكل العالم!.. مع العلم إني عم اشتغل وحضر كل يوم.. وكل ما قول يلا نزل بسمع خبرية بتخضنى.. فاعذروني”.

وأضافت: “أنا بدعم أيّ فنان ينزل أغنية اليوم، بكرا، أو أيّ وقت.. رغم كل الظروف الحياة لازم تستمر.. والفنان إنسان ومواطن لازم بشتغل ويكمل حياتو.. أنا حبيت بس جاوبكم على أسئلتكم بما يخص شغلي”.