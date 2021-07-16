شيرين عبد الوهاب تُشعل “السوشال ميديا” بظهورها في حفلٍ باستاد القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً أحيته باستاد القاهرة أمام آلاف الجمهور وصفوة المجتمع، ووسط حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك في حفل إطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”.

وشهد الحفل عروضاً فنية مميزة، وفاجأت شيرين الحضور بإطلالتها، وأطلقت أغنية جديدة تحمل اسم “الحكاية”؛ كدعمٍ للمبادرة، وجهتها للرئيس المصري، فيما أطلقت التحية العسكرية فور صعودها إلى المسرح.

وجاء مطلع الأغنية: “مصر جت قبل التاريخ والتاريخ جه بعدها، ومصر قادرة لما تنوي تعمل معجزات”، بينما أشعلت شيرين صفحات السوشال ميديا فور ظهورها الأول بعد غيابٍ لفترة طويلة عن الحفلات الغنائية.

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال.

ومؤخراً حرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة مليئة بالشكر والامتنان لأصدقائها الفنانين، الذين دعموها في أزمتها الأخيرة مع زوجها المطرب المصري حسام حبيب.

جاء هذا على خلفية تسريب مقطع صوتي لحسين حبيب والد زوجها حسام، والذي تناول فيه رغبته في زواج ابنه بأخرى من دون علم شيرين، وكذلك إقناع الأخيرة بطلاقٍ وهمي.

وغرَّدت شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها في “تويتر”، وهي تشكر نجوماً بعينهم كانوا على تأكيد داخلي بأنَّ ما يحدث “مؤامرة”، وأنَّ حسام حبيب ليس من الفنانين الذين يفعلون ذلك، في ظل اتهامه بسرقة أموال شيرين من حسابها البنكي.

وذكرت شيرين، في تغريدتها تقول: “أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليَّ ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليَّ”.

والفنانون الذين دوَّنت شيرين، أسمائهم في تغريدتها هم: “شيريهان، نوال الزغبي، أنغام، درة، فيفي عبده، إنجي وجدان، رانيا ياسين، حورية فرغلي، شيماء سيف، أحمد فلوكس ومصطفى درويش”.