نادر الأتات يُعلنها انتفاضة: “حلّي عنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم اللبناني نادر الأتات أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان “حلّي عنا” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” وكافة المتاجر الموسيقية العالمية.

وحمل كليب أغنية “حلّي عنا” توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم.

ووجه نادر الأتات رسالة لجمهوره، متمنياً أن تمنحهم أغنيته الجديدة الفرح والطاقة الإيجابية، وقال:

“غنيت هالغنية لإنو فعلًا تعبنا هالسنتين والدني قسيت علينا كتير، وبالأخص ببلدي وحبيبي لبنان. الحياة من نعم الله علينا وكلنا إيمان إنو الدّني رح ترجع تضحكلنا. بتمنى تحبو ⁧‫حلّي عنا‬⁩ وتعطيكن لو شويّة فرح وإيجابية“.

أغنية “حلّي عنا” من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.